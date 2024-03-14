Нефролог назвала вредные для почек привычек

По словам врача-нефролога, гериатра Людмилы Меркушевой, есть неочевидные привычки, которые вредят почкам. Например, к заболеваниям почек может привести сидячая работа, привычка подавлять желание сходить в туалет, злоупотребление белковой пищей, курение, недосып и дефицит активности.

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Помимо прочего, негативно на состояние почек влияет злоупотребление анальгетиками, спиртным и кофе. Поэтому Меркушева советует ограничиться 1-2 чашками кофе в день.

Кроме того, рассказала врач в разговоре с «Известиями», переизбыток соли в пище также вредит почкам.

«Это приводит к повышению давление и даёт большую нагрузку на почки», - объяснила нефролог, попутно посоветовав ограничить потребление сладких газировок.

Напомним, врачи не рекомендуют употреблять более 5 гр соли в сутки. Эта норма учитывает соль, содержащеюся в продуктах. Поэтому терапевт, кардиолог Этери Колесник советует ограничить потребление хлеба и колбасы, поскольку в них содержится скрытая соль.