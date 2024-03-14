Названы два пикантных способа избавиться от бессонницы без лекарств

Оргазмы помогают быстро засыпать без лекарств и избавляют от бессонницы, считает исследовательница сна из Великобритании Софи Босток. Ее цитирует Daily Mail.

Босток указала, что во время сексуального удовольствия в организме вырабатывается большое количество окситоцина и пролактина. Эти гормоны, по ее словам, помогают успокоиться, расслабиться, уменьшить реакцию на стресс и быстро заснуть. Кроме того, эксперт утверждает, что у интимной близости есть и другое преимущество: утром человек просыпается бодрым и полным сил.

Еще один пикантный способ наладить сон подсказал директор Института сна и циркадной нейробиологии в Оксфордском университете Рассел Фостер. По его мнению, женщинам, которые находятся в периоде пременопаузы или менопаузы, лучше спать обнаженными. Он объяснил, что приступы жара, которые происходят из-за перепадов гормонов, часто ухудшают качество ночного отдыха. Отсутствие одежды улучшит терморегуляцию и поможет спать крепче, считает эксперт.

Фостер посоветовал спать без одежды и мужчинам, так как их организм вырабатывает больше тепла, что провоцирует повышенное потоотделение по ночам.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный заявил, что секс — это одно из средств, которое помогает избежать профессионального выгорания. По его словам, интимная близость помогает восстанавливать силы.