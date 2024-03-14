Ученые обнаружили, что школьницы с ожирением часто страдают от болей в мышцах и суставах

Данные исследования Лондонского университета королевы Марии показали, что девочки с ожирением, которые учатся в школе, чаще здоровых сверстниц сталкиваются с болью в костях, суставах, мышцах, связках или сухожилиях.

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Результаты нового исследования, опубликованные в Archives of Disease in Childhood, охватили анонимные данные о 120 тысячах детей. Учёные обнаружили, что девочки с ожирением в 1,7 раза чаще, чем девочки со здоровым весом, обращались хотя бы к одному врачу по поводу симптомов, связанных с мышцами и скелетом, или какого-либо диагноза.

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Наиболее частым симптомом у девочек была боль в коленях. За ней следовала боль в спине. По мнению специалистов, проблемы опорно-двигательного аппарата могут быть связаны с избыточным весом, создающим дополнительную нагрузку на суставы тела. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему такое происходит у девочек, а не у мальчиков.

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