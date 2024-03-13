Врач предупредил об опасности алкогольных настоек

Различные алкогольные настойки представляют опасность для организма человека. Об этом заявил врач Александр Умнов.

© РИА НОВОСТИ

По словам медика, причиной всему высокое содержание сахара и спирта в таких напитках.

Концентрация сахара в настойках часто запредельная и доходит до 30 г/100 дм3, что очень много. Высокая концентрация подсластителей в паре с большим количеством спирта делают напиток «химерой» между обычным сладким вином и водкой.

«Вроде бы и выпить можно больше из-за кажущейся мягкости, но и чувствовать себя человек будет гораздо хуже. Во-первых, высокий процент спирта оказывает повреждающее действие на ЦНС, печень, желудок, сердце и сосуды, а во-вторых, сахар обладает двойным повреждающим действием», — пояснил Умнов в беседе с LIFE, пишет Радио «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что в настоящее время в России наблюдается дефицит коньячного дистиллята, в связи с чем основной объем сырья для производства коньяка — более 70% — пока что импортируется в страну.