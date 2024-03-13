Способы справиться с весенним авитаминозом и плохим самочувствием

Рекомендации по питанию, которые помогут поддержать организм после зимы.

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Наступление долгожданной весны часто омрачается упадком сил, частыми простудами и обострением хронических заболеваний. Все дело в том, что зимой организм тратит огромное количество своих ресурсов, тем самым истощая запас необходимых витаминов и минералов. Поэтому, нам так необходимо поддержать свое здоровье после длительных холодов.

Справиться с весенним авитаминозом и плохим самочувствием помогут принципы рационального питания, адаптированные для этого сезона.

Исключите диеты. С наступлением марта многие решают резко изменить свое питание, используя новомодные рационы, состоящие порой из 2-3 продуктов. Такие ограничения недопустимы, особенно весной, когда организм и без того испытывает выраженный дефицит полезных веществ Продукты в нашем меню должны восполнять все группы витаминов. Особенно ценны сейчас свежие фрукты, овощи и зелень, богатые клетчаткой. Всемирная организация здравоохранения рекомендует включать в свой рацион не менее 4-5 порций или 450 гр растительной пищи. Весной доступны, и по-прежнему, богаты витаминами, морковь, свекла, яблоки, груши, квашеная капуста, замороженные ягоды, зеленый лук, укроп, сельдерей и др Мясо и продукты животного происхождения должны быть в рационе не реже трех-четырех раз в неделю. Они полезны не только полноценными белками и жирами, но и экстрактивными веществами. Благодаря им пища лучше усваивается, улучшается обмен веществ. Выбирайте нежирные сорта свинины, индейку, курицу, рыбу и морепродукты. А вот мясные полуфабрикаты, колбасы, сосиски лучше исключить совсем из-за большого содержания вредных жиров, консервантов и соли. Тем, кто придерживается поста, диетологи рекомендуют ежедневно употреблять продукты с высоким содержанием растительного белка, такие как гречневая крупа, бобовые, киноа, тофу. А также включать в рацион достаточное количество растительного жира. Например, подсолнечное, оливковое, миндальное, тыквенное масла (не более 4 чайных ложек в день) и/или орехи: грецкие, миндальные, фундук (20–25 шт. в день).

Ограничьте употребление кофе и алкоголя. Данные напитки способствуют сильному обезвоживанию, что ухудшает общее состояние здоровья, нарушает обменные процессы, «вымывает» минеральные вещества и витамины. Для поддержания водного баланса рекомендуется пить около 2-2,5 литров жидкости в день. Лучше всего употреблять простую воду и травяные чаи. Также можно использовать морсы, компоты и свежевыжатые фруктовые соки, но не более 3 стаканов в день. Обязательно завтракайте. Первый прием пищи заряжает энергией на целый день, запускает процесс метаболизма в организме после периода ночного покоя. От качества и количества еды утром зависит то, насколько продуктивным будет ваш день. Идеальные продукты для завтрака: цельнозерновые крупы и мюсли, яйца, кисломолочные продукты (творог, кефир, йогурт, сыр), орехи, сухофрукты.

Соблюдение этих несложных правил в питании поможет оставаться бодрым, поддержит нужный уровень энергии и позволит наслаждаться первыми теплыми днями этой весной.