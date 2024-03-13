Защитить от инсульта может даже низкий уровень физической активности

Оказывается, даже если ваш уровень физической активности не соответствует рекомендуемым нормам, у вас всё равно меньше шансов столкнуться с инсультом. Подробнее об этом говорится в статье Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

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Результаты нового исследования показывают, что эффект от физической активности в свободное время не зависит от пола и возраста. Поэтому любой человек может начать заниматься спортом в качестве профилактики инсульта.

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В ходе нового исследования учёные объединили результаты 15 научных работ. В этих исследованиях участвовали 752 050 взрослых, за здоровьем которых наблюдали в среднем в течение 10,5 лет.

Анализ пяти исследований показал, что по сравнению с отсутствием физической активности некоторый уровень активности «ниже целевого» снижает вероятность инсульта на 18%. Такие же результаты были получены при анализе объединённых данных ещё шести исследований. По сравнению с отсутствием занятий спортом умеренный уровень физической активности снижает вероятность инсульта на 27−29%.

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