О чем говорит тело: врач перечислил признаки нехватки железа в организме

Нехватка железа в организме приводит к анемии. Её, в свою очередь, вызывают болезни пищеварительных органов, обильная кровопотеря, беременность и вегетарианство. Об этом рассказала врач общей практики Екатерина Лапшина. Эксперта цитирует «Доктор 24».

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От железа в организме зависит уровень эритроцитов и гемоглобина. Последний переносит кислород по телу, поэтому его нехватка вызывает кислородное голодание во всех тканях и органах. При железодефицитной анемии человек испытывает слабость, усталость, головокружения, повышается ломкость волос и ногтей, меняются вкусы и запахи. Желание беременных попробовать мел, сырое мясо или тесто говорит о нехватке именно этого элемента.