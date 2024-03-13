Какое мясо полезнее?

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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Сегодня поговорим о пищевых привычках.

Человеку необходимо мясо, чтобы получать белки животного происхождения, которые, в свою очередь, являются строительным материалом для клеток и источником незаменимых аминокислот, а также витаминов А, D и В. В субпродуктах (печень, язык, сердце) содержится большое количество железа в легкоусвояемой форме.

Из всего многообразия нужно выбирать правильный продукт и потреблять его в разумных количествах. Разные виды мяса отличаются по калорийности. Свинина, баранина, домашние утка и гусь - тяжёлые продукты. К тому же пристрастие к красному мясу может стать причиной атеросклероза, инсульта, инфаркта. Диетическими являются птица (без кожи и жира), телятина, кролик. Чтобы любое мясо хорошо усваивалось, дополняйте его пищевыми волокнами. Что касается нормы потребления, то диетологи рекомендуют съедать не более 150 граммов мяса в день, детям и пожилым людям - 50-100 граммов. Мясные блюда могут присутствовать в рационе 3-5 раз в неделю, в остальные дни необходимы рыба, морепродукты, яйца, кисломолочные продукты, а также вегетарианская еда для разгрузки.