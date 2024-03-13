Врач: наличие питомцев не требует чистки организма от паразитов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что наличие животных в доме не требует ежегодной чистки организма их владельцев от паразитов. Выпуск, в котором он развеял распространенный среди россиян миф, доступен на платформе «Смотрим».

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Гостья передачи предположила, что при наличии питомцев необходимо ежегодно проводить чистку организма от паразитов.

«Если хотите, можете пить лекарства, но на самом деле чистка организма от паразитов — это мифическое занятие», — опроверг утверждение врач.

Доктор объяснил, что боязнь паразитов людям внушают владельцы бизнесов, которые продают лекарства для чистки организма. «Вас зомбируют, вас лечат — это очень хороший бизнес, поставленный на регулярную основу», — добавил он.