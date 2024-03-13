Кому стоит налегать на болгарский перец

А ещё в нём есть редкий витамин P, который способствует полному усвоению аскорбиновой кислоты. Благодаря такому комбо эти плоды невероятно полезны для здоровья, и особенно — для сердца, рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, к. м. н. Наталья Денисова. Вот почему непременно стоит присмотреться к этому овощу.

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Чем болгарский перец полезен для сердца

В 100 г болгарского перца содержится больше суточной нормы витамина C. Один плод в среднем весит около 300 г, то есть в нём примерно три суточных нормы аскорбинки.

Причём этого витамина много как в перцах с грядки, так и в парниковых, которые мы покупаем в магазинах не в сезон, отметила Денисова. Витамин С приносит много пользы организму. Но для одной категории людей он будет особенно хорош.

Дело в том, что в сочетании с витамином P, которым тоже богат болгарский перец, витамин C помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Заодно он повышает эластичность и прочность сосудов.

Ещё в сладком перце есть калий, который нужен для нормальной работы мышц, в том числе сердечной, добавила Денисова в разговоре с «Аргументами и фактами».

Чем полезен перец чили

Повара любят добавлять перец чили в блюда, потому что он улучшает аппетит и содержит гормоны счастья эндорфины.

Но это далеко не единственная его польза, рассказали в Роспотребнадзоре. В нём мало калорий, зато полно витаминов и минералов: витамин A, витамины группы B, C, E, K и PP, калий, кальций, магний, натрий, фосфор и железо.

Вот список полезных свойств перца чили: - стимулирует кровообращение; - активизирует обмен веществ и мозговую деятельность; - снижает давление; - укрепляет иммунитет; - повышает устойчивость к стрессу; - помогает защищать сосуды от плохого холестерина.

Неудивительно, что учёные считают, что этот перец продлевает жизнь.