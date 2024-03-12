Образ жизни влияет на здоровье сильнее, чем нам может показаться. Постоянное времяпрепровождение в соцсетях, вредные перекусы, сериал на ночь вместо здорового сна – все это уничтожает обмен веществ. Эти и другие пагубные привычки перечислил врач-эндокринолог Роман Терушкин.

Привычка, которая есть у почти у каждого человека – отсутствие режима. Идеального режима, подходящего для всех, не существует, поскольку каждый подбирает распорядок дня под себя. Однако при отсутствии системы организм начинает испытывать стресс, что, в свою очередь, приводит к снижению иммунитета, выработке кортизола, развитию воспалительных заболеваний и другим проблемам со здоровьем.

Другой проблемой Роман Терушкин назвал привычку «залипать» в телефоне, особенно перед сном. По его словам, ночной просмотр ленты провоцирует выброс дофамина – гормона удовольствия. Если первое время процесс будет вызывать чувство радости и удовлетворения, то через несколько месяцев скроллинг будет вызывать только перевозбуждение нервной системы.

Эндокринолог напоминает о важности водного баланса. Но пить воду ночью не стоит, поскольку поступление жидкости в организм запускает интенсивную работу почек, а вместе с тем и другие обменные процессы. Врач советует не пить воду за час до сна и во время ночных пробуждений.

Постоянные перекусы, по словам Терушкина, также вредят организму. Чем чаще человек перекусывает, тем ниже чувствительность рецепторов к инсулину и выше вероятность развития инсулинорезистентности. Она, в свою очередь, приводит к развитию ожирения, метаболическому синдрому, сахарному диабету и увеличению риска развития рака, передает слова Терушкина Life.ru.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что сидячая работа и малоподвижный образ жизни повышают риск смерти, и спорт не сможет оказать существенное влияние на ситуацию. Последние исследования показали, что продолжительное сидение увеличивает риск смерти на 30 %.