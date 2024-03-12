Пять мифов о питании, которые не соответствуют действительности

Здоровая и сбалансированная диета важна для здоровья. Но есть некоторые мифы о питании, которые не соответствуют действительности, говорят эксперты.

Миф №1. Тёмный хлеб полезнее светлого

Тёмный хлеб часто является намеренно используемой оптической иллюзией. Вместо того чтобы использовать естественно тёмные зерна, некоторые виды хлеба, приготовленные из чистой белой муки, «окрашиваются» в тёмный цвет с помощью солодового экстракта.

Миф №2. Жир вреден для организма

Помимо вредных для здоровья насыщенных жирных кислот, которые в основном содержатся в гамбургерах, пицце и другом фастфуде, существуют также ненасыщенные жирные кислоты, которые можно найти в авокадо или рыбе. Точно так же, как углеводы и белки, они нужны нам для физической и умственной работы.

Миф №3. Цитрусовые — это бомба с витамином С

На самом деле самое большое содержание этого витамина можно найти в остром перце. Всего в одном стручке в три раза больше нутриента, чем в лимоне.

Миф №4. Углеводы приводят к ожирению

Как и в случае с жирами, это зависит от типа углеводов. Полноценными и в то же время «хорошими» являются те, которые не обработаны химически. Это, например, отруби. Иная ситуация с рафинированными углеводами, содержащимися в белой муке и сахаре.

Миф №5. Два литра воды в день необходимы для здоровья

Это зависит от веса, роста и других факторов, например, температуры воздуха и уровня физической активности. Как правило, суточная потребность воды рассчитывается по формуле: 30 мл, умноженные на массу тела.

То есть если человек весит, например, 80 кг, то ему в день требуется 2,4 литра жидкости.