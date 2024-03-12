Врач рассказал, почему сердечники должны есть перец каждый день

Болгарский перец — овощ, который сердечникам стоит есть каждый день. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» во вторник, 12 марта.

«В 100 г болгарского перца содержится больше суточной нормы витамина С. А в 100 г перца красного цвета — две суточных нормы. Так что если учесть, что один плод весит обычно около 300 г, то в нем будет примерно три суточных нормы аскорбинки. Даже парниковые перцы, которые в основном доступны в магазинах не в сезон, тоже богаты витамином С. Более того, в болгарском перце есть довольно редкий витамин Р, который способствует более полному усвоению аскорбинки. Такое сочетание помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала врач.

В сладком перце также содержится немало калия, который важен для регуляции водно-солевого обмена в организме и нормальной работы мышц, в том числе сердечной. Овощ полезен как в свежем, так и запечённом виде. Оптимальная норма — половинка перца в день.

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