Названы три продукта, которые помогут снизить воспаления

Воспаления и боли в организме помогут снизить льняное масло, гвоздика и отруби, заявил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. Также отмечается, что эти продукты помогут защитить и сосуды.

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Льняное масло — рекордсмен по содержанию омеги-3, оно подавляет лишнее воспаление. Омега-3 «успокаивает» напряженный иммунитет. Если у вас болят суставы, включите его в ежедневный рацион, — сказал Продеус.

Антиоксидант эвгенол содержит гвоздика, продолжил он. Этот элемент защищает клетки от разрушения. Вещество убирает так называемые свободные радикалы, которые могут повредить ДНК или стенку клетки, и не допускает воспаления. Чтобы получить лучший антиоксидантный эффект, гвоздику следует растереть.

Чтобы нормализовать микрофлору кишечника, достаточно в день употреблять всего 30 граммов кукурузных отрубей. Они необходимы полезным микробам, бактериям в кишечнике. Здоровые микробы в кишечнике регулируют иммунитет.

Ранее Продеус рассказал, что будет с организмом после отказа от сахара. Значимые изменения, по его словам, происходят уже через шесть месяцев. Вес снижается на семь килограммов, а талия уменьшается на шесть сантиметров.