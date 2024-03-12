Диетолог назвала шесть продуктов с высоким содержанием витамина С

Один из самых нужных витаминов — витамин С. Его суточная норма составляет 75 миллиграммов. Диетолог Юлия Хохолкова перечислила продукты с самым высоким содержанием этого витамина.

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Она отметила, что восполнить дефицит витамина С можно не только при помощи цитрусовых. На самом деле витамин С содержится во многих ягодах и фруктах.

— Мы недооцениваем нашу черную смородину, в которой витамина С просто 3-4 двойные нормы. Обычный красный перец 3-4 нормы. В цитрусовых есть, но не столько много, как кажется, — уточнила она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Много витамина С также содержится в облепихе, плодах шиповника, петрушке, укропе.

Аналитики подсчитали количество проданных БАДов и витаминов за прошедший год. Оказалось, что чаще всего их покупают жители регинов Севера России: Нижневартовска, Сургута, Тюмени, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина сообщила, что недостаток витамина D может повлечь серьезные заболевания. Речь о таких патологиях, как детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания.