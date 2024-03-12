Эндокринолог перечислила гормоны «красоты и стройности»

Врач уточнила, что негативно на здоровье сказывается не только недостаток, но и переизбыток этих гормонов.

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По словам эндокринолога, специалиста по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камили Табеевой, за красоту и стройность отвечают три основных гормона. Это мелатонин, эстрогены и гормон роста.

Врач уточнила, что недостаток мелатонина ведет не только к проблемам со сном, но и к головным болям, снижению иммунитета, настроения, а также нарушению терморегуляции тела.

Также дефицит этого гормона ведет за собой проблемы с мочевыделительной системой и снижение плотности костной ткани.

Эстрогены в свою очередь регулируют обновление клеток всего организма, в том числе и кожи, поэтому их дефицит негативно сказывается на состоянии кожи и волос.

Гормон роста, или соматотропин помогает увеличить мышечную массу, снижает количество жировой ткани в организме.

«Соматотропин стимулирует липолиз — процесс расщепления жиров на жирные кислоты», - рассказала Табеева «Газете.ру».

Чтобы процесс выработки этих гормонов не нарушался, необходимо следить за своим образом жизни: заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, не забывать обращать внимание на приятные события ежедневно и придерживаться правильного питания.

Ранее ученые выяснили, что ультраобработанные продукты, которые проходят несколько стадий обработки, могут нанести организму непоправимый вред. Кроме того, одними из самых опасных для поджелудочной железы продуктах признали йогурты, творожки и обезжиренные молочные продукты и сыр.