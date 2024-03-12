Сколько можно съесть икры на Масленицу без вреда для организма

Здоровому человеку достаточно не более 150 граммов икры в день. А для детей и пожилых людей эта норма максимум по две-три чайные ложки, рассказал врач-диетолог Лариса Габдулхакова.

«Если речь о среднестатистическом взрослом здоровом человеке, 100-150 граммов икры вполне можно себе позволить. Это приблизительно 270 кКал. Икра — высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. Поэтому ребенку лучше давать икру порционно — две-три чайные ложки, в зависимости от возраста», — приводит слова нутрициолога Ларисы Габдулхаковой Газета.Ru.

Пожилым людям, страдающим панкреатитом или холециститом, врач советует до 50 граммов игры в день. Причем их лучше разбивать на порции.

Габдулхакова подчеркнула, что икра обогащена минералами, витаминами, а также липопротеидами и полезными для мозга фосфолипиды. Но этот соленый продукт может задержать воду в организме. Чтобы минимизировать этот эффект, лучше добавить к икре свежие овощи или зелень.

Ранее диетологи рассказали о самых полезных начинках для блинов в Масленичную неделю. Она проходит с 11 по 17 марта. Диетологи советуют не объедаться блинами.