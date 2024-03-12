Как москвич отказался от алкоголя и почему это не мешает ему веселиться

Пить в России стали если не меньше, то точно не больше. Об этом заявил глава Росалкогольтабакконтроля Илья Алешин. А соцопросы последних лет говорят, что растет число россиян, выбирающих абсолютно трезвый образ жизни. По разным данным, это около 40 процентов населения страны. Иван Запорожченко, сооснователь одной из московских йога-студий, — один из них. Он рассказал «Мосленте», почему отказался от алкоголя навсегда и почему это круто. Ниже — его монолог.

© Мослента

Про единственный раз осознанного пьянства и отказ от алкоголя

Я всю жизнь занимаюсь спортом. Впервые на тренировку пришел в шесть лет, попробовал бокс, и следующие 14 лет безвылазно проводил в тренажерном зале. В юности, конечно, пробовал и сигаретки покурить, и у родителей на застольях то, что в рюмках оставалось, пробовал.

Я родом из маленького поселка в Якутии. Детей там было немного, и компания наша состояла из ребят разных возрастов — от 10 до 17 лет. Парни постарше уже, конечно, выпивали и нам давали пробовать. Это были какие-то дешевые коктейли в банках. Потом уже в старших классах я попал в тусовку КВНщиков, где алкоголь был неотъемлемым атрибутом. Иногда кому-то из друзей удавалось склонить меня к выпивке, пару раз я даже напивался. Но все эти разы можно пересчитать по пальцам одной руки. Я очень боялся своего отца и тренера, поэтому никогда не позволял себе терять контроль и разгуливаться.

© Фото: @ivan__za

Хорошо помню, как я напился на школьном выпускном. Я тогда завалил экзамены и в первый (и последний) раз в жизни решил осознанно напиться. Мне уже было 18 лет. Я намешал то ли абсента, то ли самбуки, уже не вспомню... Пришел к порогу школы и сидел там, горевал. Кто-то из друзей семьи увидел меня, позвонил отцу и сдал. Я пришел домой, напевая «Где мои 16 лет» Высоцкого, раскидал свою обувь и заявил родителям, что мне вообще плевать на эти экзамены. Это, наверное, мое единственное яркое воспоминание об алкоголе.

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Потом я ушел в армию. Там был только спорт, прыжки с парашютом и марш-броски. А после возвращения понял, что никакой алкоголь мне не нужен. Просто не нравится. С тех пор прошло уже десять лет.

Про реакцию друзей

Когда я принял это решение, мне было 20. Этот юный возраст требует постоянного движа, веселья, вечеринок. И я ходил, веселился, но трезвый. Поначалу друзья постоянно предлагали выпить, но после нескольких уверенных отказов перестали. Довольно скоро все привыкли, что Ваня не пьет. И я по-настоящему кайфовал от всех этих вечеринок в трезвом уме! В какие-то моменты я ощущал этот кураж без алкоголя просто потому, что всем вокруг было весело. На внешнем уровне я проживал все то же самое, что проживали мои товарищи, которые выпивали. Но зато с утра мне никогда не было плохо.

© Фото: @ivan__za

С возрастом я насытился такими компаниями. Сейчас среди моих знакомых мало людей, которые употребляют алкоголь. Как-то так получилось само собой, очень органично. В мою жизнь пришли духовные практики, йога, гвозди. Можно сказать, что это и стало моим допингом. Ушли все тревожные состояния и панические атаки, которые сейчас мучают каждого второго. Тогда я еще сильнее убедился в том, что не хочу расшатывать свою нервную систему какими-то непонятными веществами. Я очень дорожил тем состоянием, которого достиг с помощью практик и своей внутренней работы, слишком ценил ту гармонию, чтобы этого всего вдруг лишиться, выпив алкоголь.

Про отдых без алкоголя

Раньше я чувствовал осуждение по отношению к людям, которые выпивают. Сейчас это прошло. Мои родители, например, могут выпить на праздники. Меня это не смущает. Некоторые друзья тоже позволяют себе спиртное, но это очень дозированная история. Это выбор каждого.

Так сложилось, что в моем поле вообще не возникает ситуаций, в которых мне приходилось бы объясняться, пью я или нет и почему так

Сейчас в принципе модно вести здоровый образ жизни, многие подхватывают тренд на трезвость. Иногда встречаю реакции удивления у молодых ребят, которым около 20. Им бывает трудно понять, как можно добровольно отказаться от такой веселой вещи, как алкоголь.

© Фото: @ivan__za

Часто слышу вопрос: «А как же тогда отдыхать и расслабляться?» Есть попсовый ответ: «Не надо напрягаться». Мне кажется, что люди пьют алкоголь только потому, что не умеют правильно и качественно расслабляться, им хочется от чего-то убежать. А я не пребываю в том состоянии, от которого хочется куда-то спрятаться. Я любое свое состояние, даже самое неприятное, любой стресс принимаю как должное. Не хочу прятаться от своих же эмоций, хочу их прожить. А если постоянно убегать от негатива, прятать его за бокальчиком, то ты не сможешь вынести никакого опыта, пройти свой урок.

Про тех, кто всю неделю ждет пятницы

Как я провожу выходные? А у меня их просто нет. Это правда, я не чувствую никакой разницы между буднями и выходными. Я занимаюсь любимым делом, меня это не утомляет, я не испытываю стресса. Какие-то дни с утра до ночи провожу в своей студии, в какие-то дни просто лежу дома, смотрю авторское кино, гуляю с собакой. Иногда хожу в кино, на выставки, в театр. Все как у всех.

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Меня очень наполняют путешествия. Несколько лет я не мог по определенным причинам выезжать за границу, но все это время я ездил по России. Обожаю горы и даже сам начал делать специальные йога-туры туда для всех желающих.

© Фото: @ivan__za

Живя в Москве, ты отчетливо ощущаешь наступление выходных. В пятницу в городе всегда очень шумно, ужасные пробки, все заведения работают на убой. Люди какие-то более веселые, общительные в эти дни. А для меня нет разницы между понедельником и пятницей. Для меня эта градация странная.

Про способ отмечать дни рождения без алкоголя

Очень долго я не отмечал день рождения. Осознанно я начал это делать только пару лет назад. Обычно собираю дома своих близких, а в прошлом году, например, мы ходили с друзьями в чайную. Ели торт, жарили шашлык, общались. Даже без алкоголя было ощущение праздника, оно ведь создается людьми вокруг.

Но я, кстати, не против если кто-то из друзей на моем дне рождении хочет выпить. Пожалуйста! Никому ничего не запрещаю

В этом году я хочу улететь куда-то в гордом одиночестве и встретить свои 30 лет наедине с собой.

Про трезвость на всю жизнь

За эти десять лет у меня в жизни было много ситуаций, когда я думал об алкоголе. В какие-то моменты отчаяния, меланхолии появлялись мысли: «А может напиться?» Но через десять секунд я понимал, что мне это ничего не даст. Я напьюсь, а проблема не решится. И зачем тогда это все? В моменте тебе может быть и лучше, но в перспективе никакого толку. Не помогает это!

© Фото: @ivan__za

Не хочу зарекаться, что так будет всю жизнь. Пока мне нравится существовать вот так. Но я знаю много примеров, когда люди до 40 лет вели трезвую жизнь, а потом что-то случалось и они прибегали к алкоголю. Все бывает. Посмотрим.