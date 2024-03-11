Самые полезные для здоровья костей продукты

Для крепких костей необходимы витамин D, С, калий, кальций. Вот из каких продуктов их можно получить.

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Сушёный инжир. Достаточно будет всего двух плодов в день.

Брокколи. Вещества, необходимые для здоровья костей, из этой капусты легко усваиваются.

Миндаль. Из него вы получите кальций и фосфор. Более 85% фосфора в организме взрослого — в костях.

Апельсин. В нём очень много витамина С. Научно доказано, что он снижает риск возникновения остеопороза у людей, которые мало занимаются спортом.

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Чернослив. Результаты одного исследования показали, что употребление пяти-шести плодов чернослива в день на протяжении полугода укрепляет бедренную кость.

Бобовые. Они считаются отличным источником кальция.

Батат. Из него вы получите витамин А. Он нужен для здоровья хрящей и костей.

Тофу. В нём содержится много магния и кальция.

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