Как побороть физическую зависимость от никотина

Решение бросить курить многим людям дается тяжело. Какие меры помогут не сорваться в первые месяцы после отказа от опасной привычки? Об этом сообщил в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог Василий Шуров.

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По мнению эксперта, человеку надо переключиться - придумать себе другую привычку на первый период. Также стоит проконсультироваться со специалистом, который назначит препараты, помогающие смягчить последствия отказа от никотина. Кроме того, необходимо себя подбадривать и мотивировать на отказ от курения: замечать положительные изменения в организме и хвалить себя за это, строить планы на будущее, которое не будет омрачено болезнями и стрессами из-за сигарет.