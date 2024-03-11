Назван лучший фрукт для похудения

Здоровое питание и достаточная физическая активность — это главные факторы эффективного снижения веса. Однако стимулировать сжигание жира можно с помощью определённого фрукта, говорят эксперты.

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Речь идёт о бананах. Они обладают способностью заносить в желудок полезные бактерии и поддерживать работу кишечной флоры. Также эти фрукты ускоряют обмен веществ с помощью жизненно важных веществ, таких как калий и магний, и, благодаря большому содержанию клетчатки, дают нам достаточно энергии на весь день.

Бананы они обеспечивают организм высоким уровнем магния, что на долгое время оставляет приятное чувство сытости в желудке.

Эксперты рекомендуют съедать один или два банана в день. Фрукт можно употреблять непосредственно перед тренировкой.