Как справиться с потливостью ног: дерматолог рассказал, как облегчить состояние

Здесь наверняка есть те, кто ждет наступления тепла с тоской — потому что ноги снова начнут потеть, а это, согласитесь, не самое приятное ощущение.

© UNSPLASH

«Потоотделение — это естественный способ вашего организма охладиться, когда воздух вокруг нагревается или физические нагрузки повышают внутреннюю температуру. Когда потеют ноги — это нормально, но чрезмерная потливость может быть признаком медицинского состояния, называемого гипергидрозом стоп. Это не только неудобно, но и может привести к размножению микроорганизмов, вызывающих неприятный запах и мозоли», — рассказывает дерматолог Ирина Куроедова.

Хорошая новость заключается в том, что есть несколько вариантов борьбы с повышенной потливостью ног — как в домашних условиях, так и с помощью медицинских методов.

Держите ноги в чистоте и сухости

Это может показаться очевидным, но лучшее, с чего стоит начать борьбу с потными ногами — это содержать их в чистоте и сухости, насколько это возможно.

«Ежедневно мойте ноги с антибактериальным мылом и водой и обязательно тщательно высушивайте, особенно между пальцами», — рекомендует Ирина.

Не пропускайте этап сушки — влага может способствовать росту бактерий и грибков, что приводит к неприятному запаху и инфекциям.

Носите влагоотводящие носки

«Выбирайте носки из натуральных волокон, таких как хлопок или бамбук, или из влагоотводящих синтетических материалов, чтобы ноги оставались сухими. И избегайте носков из нейлона или других синтетических материалов, которые могут задерживать влагу», — говорит Ирина.

Она также рекомендует менять носки не реже одного раза в день, а при необходимости и чаще — особенно после тренировок или пребывания в жаркой среде.

Выбирайте дышащую обувь

Дерматолог советует выбирать вентилируемую, дышащую обувь из натуральных материалов.

«Переобуваться — тоже хорошая идея, потому что это дает время обуви высохнуть между ношениями и не дает развиваться микробам, вызывающим неприятный запах», — добавляет она.

Используйте впитывающие вкладыши

Подумайте о том, чтобы добавить в обувь влаговпитывающие вкладыши.

«Специализированные стельки или вкладыши из древесного угля или кедра могут помочь в борьбе с запахом и поглощении влаги», — объясняет Ирина.

Попробуйте бабушкины средства

Яблочный уксус: Ирина объясняет, что уксус обладает вяжущими свойствами, помогает сбалансировать pH, уменьшает размер потовых желез и оказывает мягкое антибактериальное действие для борьбы с запахом. Замочить ноги нужно на 15—20 минут.

Соли Эпсома:

«Еще одно средство — замочить ноги в теплой воде с половиной чашки солей Эпсома на такое же количество времени», — советует Ирина Куроедова.

Черный чай: Ирина утверждает, что примочки из прохладного черного чая несколько раз в неделю могут помочь исправить ситуацию: «Танины, содержащиеся в черном чае, могут помочь уменьшить потоотделение».

Используйте безрецептурные антиперспиранты

Это доступный вариант, который подойдет большинству людей, не нуждающихся в более сложных процедурах. Соли алюминия, в состав которых входит хлорид алюминия, являются его первой линией защиты от гипергидроза стоп.

«Простой и легкодоступный способ лечения — это спрей-антиперспирант. Если спреи — не ваш вариант, многим хорошо помогают салфетки с антиперспирантом», — рекомендует Ирина.

Попробуйте ботокс

Ботокс предназначен не только для морщин — этот популярный инъекционный препарат также полезен для блокирования высвобождения ацетилхолина, который сообщает потовым железам о необходимости начать выработку.

«Вы делаете уколы в зоны, вызывающие повышенное потоотделение, и ботокс блокирует нервы, которые заставляют вас потеть», — объясняет дерматолог.

Более радикальный вариант заключается в хирургическом перерезании или пережатии нервов, регулирующих потоотделение, говорит Ирина. Это более инвазивная процедура, поэтому ее обычно проводят только в тех случаях, когда ничего другое не помогает. Она включает в себя анестезию и несколько небольших разрезов, которые перерезают симпатическую цепь, чтобы остановить нервную активность. Но большинство людей прекрасно обходится более простыми способами, чтобы решить проблему потливости ног.