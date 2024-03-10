Врач-нутрициолог развеяла популярные мифы об ожирении

Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк развеяла популярные мифы об ожирении.

В интервью «Спорт-Экспрессу» специалист, в частности, заявила, что многие люди недооценивают всю опасность этой опасной болезни.

Однако, по её словам, данный недуг может привести к развитию сахарного диабета II типа, к сердечно-сосудистым патологиям, нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, апноэ, бесплодию, а также к некоторым видам онкологических заболеваний, апноэ сна и бесплодию.

К еще одному мифу Стасюк отнесла убеждение, что от ожирения можно избавиться с помощью физических нагрузок и диет.

«Есть категория людей с ожирением, которые уверены, что сами могут справиться с проблемой. Они нагружают себя тяжелыми физическими упражнениями, урезают калорийность рациона. И килограммы действительно уходя, а потом также быстро возвращаются», – отметила она.

В этой связи врач подчеркнула, что лечение ожирения – это работа психологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, терапевтов, иногда даже хирургов.

«Самостоятельно вылечить его невозможно!», – резюмировала Стасюк.

Как ранее сообщала «Свободна Пресса» сообщала, что врач-эндокринолог Илья Луконин рассказал об основных причинах ожирения.