Шесть лучших продуктов для снижения артериального давления

Богаты калием: эксперты назвали 6 лучших продуктов для снижения артериального давления
Известно, что отказ от соли может стабилизировать показатели артериального давления. Новые исследования показывают, что употребление ключевого минерала — калия — также может иметь решающее значение для контроля значений.
Учёные из Института глобального здравоохранения Джорджа назвали шесть богатых этим минералом продуктов для снижения артериального давления.
Высокий уровень калия содержится в цельных продуктах, и это одна из причин, почему свежие фрукты и овощи так полезны для здоровья.
К продуктам, богатым необходимым минералом, относятся:
- бобовые, включая фасоль и чечевицу;
- орехи, например, кешью, арахис и фисташки;
- листовые зелёные овощи, такие как капуста, шпинат и мангольд;
- бананы;
- киви;
- финики.
Чемпионат.com: главные новости