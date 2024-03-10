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Богаты калием: эксперты назвали 6 лучших продуктов для снижения артериального давления

Известно, что отказ от соли может стабилизировать показатели артериального давления. Новые исследования показывают, что употребление ключевого минерала — калия — также может иметь решающее значение для контроля значений.

Шесть лучших продуктов для снижения артериального давления
© Чемпионат.com

Учёные из Института глобального здравоохранения Джорджа назвали шесть богатых этим минералом продуктов для снижения артериального давления.

Высокий уровень калия содержится в цельных продуктах, и это одна из причин, почему свежие фрукты и овощи так полезны для здоровья.

К продуктам, богатым необходимым минералом, относятся:

  • бобовые, включая фасоль и чечевицу;
  • орехи, например, кешью, арахис и фисташки;
  • листовые зелёные овощи, такие как капуста, шпинат и мангольд;
  • бананы;
  • киви;
  • финики.
ЗОЖ
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