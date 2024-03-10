Один из популярных видов чая вредит зубной эмали и не дает вам похудеть

Помимо черного и зеленого чая, прилавки ломятся от разнообразных фруктовых чаев и травяных чайных композиций — последние часто позиционируются как полезные для здоровья. Но состав их далеко не всегда безупречен: лимонная кислота, сахар, углевод мальтодекстрин, кусочки сублимированных фруктов — частые гости среди компонентов чайных напитков. Поэтому эксперты бьют тревогу — все это сказывается на здоровье зубов, к тому же, невидимые калории превращаются в лишние сантиметры.

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Если некоторые сладкие напитки влияют на эмаль лишь непродолжительное время, чай, как правило, не спеша пьют горячим, продлевая время контакта напитка с зубной эмалью.

«Вы буквально купаете рот в разбавленном сахарном растворе, доставляя сахар в каждый укромный уголок. Сублимированные фрукты содержат меньше воды, чем свежие фрукты, и становятся невероятно липкими», — объясняет стоматолог Сэм Джетва в разговоре с Daily Mail.

Сахар оставляет после себя сладкую пленку, которой питаются бактерии, а их продукты жизнедеятельности, в свою очередь, «вызывают чувствительность, обесцвечивание и кариес». Эксперт посоветовал не только читать состав чайных напитков, но и помнить о гигиене полости рта. Если нет возможности почистить зубы после сладкого, тщательно прополощите их водой.