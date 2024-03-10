Кому ни в коем случае нельзя делать зарядку

Утренняя зарядка может навредить людям с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

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«Физическая нагрузка по утрам опасна для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, патологии суставов и другие недуги. Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и обычная простуда. В этих случаях разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», — пояснила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач отметила, что даже если человек здоров, не следует начинать зарядку сразу после пробуждения. Нужно дать своему организму проснуться и подготовиться к активности.

Терапевт рекомендует выбирать для утренних разминок простые упражнения, возможно — из йоги. При этом помещение должно быть хорошо проветренным.