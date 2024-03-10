Кому нельзя блины и как сделать их менее вредными

Совсем скоро Масленица. А это значит, что в рационе большинства людей появится много блинов со всевозможными начинками. Кому лучше не есть блины каждый день, а кто может праздновать Масленицу на максимуме? Какую начинку выбрать для лакомства, и как сделать его менее калорийным? «Секрету» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Гончар.

Сколько блинов можно съесть на Масленицу

Назвать точную калорийность блинов довольно затруднительно: всё зависит от перечня и пропорции ингредиентов.

В среднем 100 граммов лакомства содержат 200-250 ккал. То есть в одном блинчике весом 30 граммов может быть 60-75 ккал.

Здоровый человек за один раз может съесть 5-7 блинов без начинки. Главное коварство блинов не калорийности как таковой, а в большом количестве быстрых углеводов. Особенно этим «грешит» выпечка на классической пшеничной муке.

Разок — другой полакомиться блинами это не мешает.

Однако, если вы планируете с размахом праздновать Масленицу всю неделю — от других сладостей, выпечки, лимонадов и так далее лучше отказаться.

Кому стоит быть осторожней с блинами

Налегать на блины не стоит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритом, язвенной болезнью, панкреатитом, нарушениями в работе поджелудочной железы.

Для детей норма блинов будет варьироваться в зависимости от возраста.

Оптимальный вариант — ориентироваться на ощущения самого ребёнка. Например, он наелся одним блинчиком, настаивать на добавке не нужно.

Мнение детского врача: «Ребёнку переварить большое количество блинов сложно физически, так как объём желудка у них небольшой. Кроме того, у детей вырабатывается не так много пищеварительных ферментов, необходимых для нормального расщепления жиров. А блины — это всё-таки пища довольно жирная. К блинчикам детям можно подать сметану, немного варенья или сгущёнки. Если готовите блины с начинкой — выбирайте варёную курицу, нежирное мясо или яйцо», — Дарья Маркова, ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Кому блины нельзя

Пациентам с сахарным диабетом и избыточной массой тела пшеничные блины есть нельзя вообще.

Что такое диабет и каким он бывает. Объясняем простыми словами

Им разрешены исключительно варианты на альтернативных видов муки: гречневой, овсяной или льняной, в качестве редкого исключения — пшеничной цельнозерновой. А вот рисовой и кукурузной муки тоже стоит избегать.

Дополнительный «лайфхак»: готовить блины с «припёком», когда снизу или сверху на тесте запекают кусочки овощей, грибы, лук или другую зелень. Это поможет снизить гликемический индекс готового блюда и быстрее насытиться, а значит, соблазн переесть будет меньше.

Какую начинку положить в блины

Первое, что важно помнить: начинка всегда увеличивает калорийность блюда.

Одно дело — съесть 5 блинчиков «без ничего», и совсем другое — то же количество, но с клубничным вареньем. В первом случае калорийность порции составит около 300-375 калорий, а во втором может доходить и до 500, и даже до 600 ккал.

Из сладких начинок или топингов лучше отдавать предпочтение замороженным или перетёртым ягодам, джему без добавления сахара.

В сытных начинках акцент стоит сделать на белковых продуктах: отварной курице или индейке, миксе из варёного яйца и зелени. У такого блюда будет невысокий гликемический индекс, и его будет сложно съесть много.

А вот от жирных вариантов лучше отказаться совсем. Сюда относятся соусы на основе сливок, копчёная рыба, красная икра.

Чем полезна красная икра: 5 главных плюсов для здоровья

Отдельно стоит сказать о блинах с творогом. Многие считают такую начинку одной из самых полезных и диетических, хотя качества распространяются только на «просто творог» — без добавок.

Проблема в том, что блин с такой начинкой обычно мало кому кажется вкусным, поэтому в него добавляют ещё и сахар.

Получается настоящая калорийная бомба: комбинация простых углеводов, жирного творога и мучного. По вредности такое блюдо не уступает пирожным.

Как сделать блины менее вредными

Сделать блины более полезными позволят альтернативные сорта муки. Например, пшеничную муку можно смешать со ржаной, гречневой или овсяной.

А вот замена молока на обычную или газированную воду особого эффекта в плане снижения калорийности не даст — вопреки популярному мнению. Так что здесь можно не «изобретать велосипед», а просто выбрать наиболее привычный вариант.

Для приготовления стоит выбирать обычное растительное масло или масло гхи — оно хорошо подходит для термообработки, так как не меняет химических свойств и не выделяет вредных веществ при термообработке.

Обильно смазывать сковороду или щедро заливать маслом не стоит — так калорийность будет выше. Достаточно сбрызнуть поверхность или аккуратно смазать тонким слоем.

Ещё лучше — просто пожарить блины на сухой сковороде, а выбрать рецепт, где масло добавляют прямо в тесто.