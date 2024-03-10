Почему звезды решаются на экстремальное похудение

В попытке похудеть к лету многие знаменитости идут на экстремальные меры. Так, широкий резонанс вызвала трагедия, случившаяся в клинике Тимура Хайдарова: после операции по уменьшению желудка умер 35-летний продюсер Петр Гаврилов. «Вечерняя Москва» разбиралась, к чему могут привести радикальные способы снижения веса.

© Вечерняя Москва

Резекция желудка

Это хирургическая операция, при которой удаляется часть желудка. В результате человек насыщается меньшим количеством еды. Стоит процедура от 70 тысяч рублей. Петр Гаврилов не был тучным, но все равно решился на подобную меру. Причина его смерти — запущенное воспаление брюшины, или перитонит. Правоохранители разбираются в причинах, возбуждено уголовное дело.

— Операцию по резекции желудка сделал и артист эстрады Александр Морозов, — говорит «ВМ» эндокринолог-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. — Он выдержал две сложнейшие, болезненные процедуры — по сокращению желудка и по удалению лишней кожи на животе. Сейчас многие на это идут, но зря. Вместо того чтобы вылечить патологию, заменяют ее другой: убирают 80 процентов желудка.

Раньше это была операция отчаяния для людей с тяжелым ожирением, а сейчас ее делают всем подряд. Однако восстановление — мучительный процесс. Человек лежит в реанимации, ему по трубочке вводят питание, прикрепляют катетер. И всю жизнь надо соблюдать строгий режим питания.

Вода, долой!

На днях врачи рассказали, из-за чего ушла из жизни певица Юлия Началова. Она страдала подагрой: в ее организме накапливалась мочевая кислота, на суставах появлялись опасные отложения. Оказалось, Юлия увлекалась мочегонными средствами, чтобы вывести «лишнюю» жидкость и быть более сухощавой.

Не худеется: эндокринолог Терушкин рассказал, какие анализы надо сдать, если вес встал

— У нас примерно 30 процентов населения имеют хроническую почечную недостаточность, не зная об этом, — говорит Алексей Ковальков. — Когда такой человек, желая быстро похудеть, начинает принимать мочегонные, он подвергает себя смертельной опасности. Страдает и печень.

Жировой гепатоз печени иногда может перейти в цирроз.

Однако мочегонные и слабительные препараты никак не могут повлиять на жировую ткань, вы просто «выгоняете» из организма воду, которая ему жизненно необходима.

Снизить аппетит

Недавно телеведущую Дану Борисову срочно отвезли в больницу: журналистка потеряла сознание, а очнувшись, вызвала скорую. Борисова призналась врачам, что освоила новомодную методику похудения: вводила себе инъекции средства для лечения диабета.

— Этот препарат на основе лекарственного средства семаглутида изначально применялся при терапии сахарного диабета второго типа, — поясняет Ковальков. — Потом его стали использовать для похудения: средство блокирует аппетит, поэтому результат достигается довольно быстро. Однако у этого лекарства есть ряд побочных эффектов: уже описаны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

А в каждом отдельном случае могут проявиться и другие проблемы.

Полдня без еды

Безобидный, казалось бы, способ похудеть — делать между едой временные промежутки в 14 и более часов. Эффективность его нахваливают знаменитости: от Николая Баскова до Надежды Бабкиной.

Это медиапроект, финансируемый определенными кругами. Они взяли за основу открытие нобелевского лауреата Есинори Осуми, который якобы написал, что за счет интервального голодания погибают неполноценные клетки организма. Но Осуми сам признавался, что его научные заключения никакого отношения к диете не имеет. В диетологии много жульнических проектов, выкачивающих из людей деньги. Голодание может привести к целому ряду нарушений, от расстройств пищевого поведения до снижения защитных сил организма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Ноев, врач-диетолог, гастроэнтеролог: