Как похудеть без диет и спорта

Борьба с лишним весом может утомить, особенно когда она ведётся с переменным успехом или без успехов вовсе. Если дополнительных усилий прикладывать не хочется, то можно похудеть и без диет или спорта. Для этого нужно просто изменить образ жизни — бесплатно и без СМС. Об этом и рассказала специалистка.

Как похудеть без спорта и диет

По словам эндокринолога Зухры Павловой, чтобы расстаться с лишними килограммами, желательно корректировать питание и вводить регулярный спорт, но вовсе не обязательно. Для этого достаточно:

Пить достаточное количество воды (если через 3 часа после еды хочется есть, вероятно, это жажда, а не голод — попейте водички). Есть горячие супы (но медленно, за это время выработаются гормоны насыщения). Тщательно пережёвывать пищу (это занимает время, тратит энергию, даёт больше насыщения, позволяет выработаться ферментам и гормонам). Ложиться спать до полуночи и высыпаться (иначе днём рука тянется не за водой, а сладким, калорийным и энергетиками, чтобы не заснуть).

Когда начинать похудение?

Многие стремятся похудеть перед летом, чтобы отправиться на пляж не в мешке, а красивом купальнике или плавках. Но на подтянутое тело нужно время, а резкие изменения могут навредить здоровью. Так когда лучше начинать похудение для пляжного сезона? Читайте здесь.