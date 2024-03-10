Как миндаль влияет на сердце и фигуру

Научная группа из Университета Южной Австралии в ходе исследования пришла к выводу, что миндаль эффективен в борьбе с избыточным весом.

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Как сообщает редакция издания Obesity, для участия в экспериментах специалисты привлекли 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет, которые страдают ожирением.

Ученые разделили испытуемых на две группы. На протяжении 9 месяцев все участники придерживались специального режима питания – сначала добровольцы соблюдали трехмесячную диету с уменьшением количества потребляемых калорий, после чего переходили на шестимесячную диету для поддержания достигнутого результата. В качестве перекуса между главными приемами еды участники из одной группы употребляли высокоуглеводные рисовые крекеры или мюсли, а другая группа – миндальные орехи.

Проанализировав результаты эксперимента, ученые выяснили, что оба вида перекусов привели к уменьшению массы тела добровольцев примерно на 9,3% от исходных показателей. Однако те испытуемые, которые употребляли миндаль, продемонстрировали лучшие показатели кардиометаболического здоровья. Помимо этого, на протяжении всей диеты они практически не испытывали чувства голода. Это объясняется тем, что миндальные орехи содержат большое количество ненасыщенных жиров.