Кардиолог назвал повседневную привычку, которая снижает риск сердечного приступа

Кажется, полноценный рацион способен творить чудеса.

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«Соблюдение здоровой диеты с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, натрия и рафинированного сахара может значительно снизить риск сердечного приступа», — считает доктор медицинских наук, кардиолог Сандип Сингх. Об этом эксперт рассказал в разговоре с порталом Parade.

По словам специалиста, переход на здоровое питание — это одно из тех изменений в ежедневной рутине, которое дает практически мгновенный результат и доступно каждому.

Врач напомнил, что диета, полезная для здоровья сердца, должна содержать много фруктов, овощей, цельного зерна и постных белков. Идеальным соотношением, по мнению экспертов, будет следующее: половину от всего объема пищи должны занимать фрукты, овощи или бобовые, четверть — нежирный белок, например, рыба, и четверть — цельные злаки. Под рекомендации вполне подходят популярные средиземноморская или атлантическая диеты.