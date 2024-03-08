Как нормализовать гормональный фон без лекарств: советы нутрициолога

Гормоны играют важную роль в регуляции многих процессов в организме, и даже небольшие изменения в питании могут повлиять на их уровень и функционирование. О том, какие изменения в рационе могут помочь поддерживать гормональный баланс в норме сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе, Жанна Тиханычева.

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Значение гормонального баланса для здоровья

Гормоны отвечают за эмоции, качество сна, обмен веществ, аппетит, развитие, рост, способность производить потомство и многое другое. Когда нарушается работа гормональной системы, то постепенно человек начинает ощущать ухудшение самочувствия, частые изменения настроения, снижение или увеличение веса, проблемы с зачатием. Негативно влияют на баланс гормонов стресс, хроническое недосыпание, ослабленный иммунитет и нарушение питания.

Рекомендации по питанию для поддержания здорового гормонального баланса

Человеку необходимо наедаться основным приемом пищи. Не стоит ужинать слишком поздно, так как все съеденное идет в данном случае в жировую ткань, лучшим вариантом будет закончить трапезу за 2-3 часа до сна. Помимо питания, следите за полноценным сном и стабильным психоэмоциональным состоянием.

«Одно из самых частых нарушений работы гормональной системы современного человека – это инсулинорезистентность или преддиабет, когда клетка становится не чувствительна к инсулину. Факторами, провоцирующие данное состояние, могут являться постоянные перекусы, простые углеводы в рационе, а также стресс», -

В данном случае важно:

Наладить график питания;

Убрать перекусы и простые углеводы, например, сахар, покупная выпечка, сладости;

Сделать акцент на сложные углеводы, такие как цельные злаки, овощи, зелень, ягоды;

Добавить в рацион масла холодного отжима, гхи, орехи, семена, жирные сорта рыбы, источники животного и растительного белка.

Также состояние щитовидной железы сильно влияет на здоровье как женщин, так и мужчин. Нарушение гормонального баланса может привести к гипотиреозу или гипертиреозу.

Если есть постоянная слабость, усиленное выпадение волос, сухость кожи, отечный язык с отпечатками зубов по краям, зябкость, увеличение массы тела или повышенная тревожность, увеличение размеров щитовидной железы, раздражительность и плаксивость, обильное потоотделение, снижение веса, то для диагностики рекомендовано обратиться к эндокринологу и сдать анализы для понимания статуса работы щитовидной железы.

Ее адекватная работа зависит в первую очередь от таких микроэлементов, как йод и селен. Источники йода – это морская капуста, морепродукты, рыба. Селеном богаты бразильские орехи, съедая два-три орешка в день, человек получает суточную норму микроэлемента.

Гормональный баланс крайне важен для женского здоровья. Вреден как недостаток, так и переизбыток гормонов, что может привести к нарушению цикла, проблемам со сном, перепадам настроения, сухости кожи, ухудшению памяти, снижению прочности костей, эндометриозу, ПМС, гормонозависимым видам рака и другим проявлениям.

Для нормализации уровня эстрогенов помогут семена льна, кунжута, тыква, подсолнечника и мак. Кроме того, полезно добавить в рацион фасоль, чечевицу и нут.

Для адекватной работы гормональной системы необходимо убрать из рациона сахар, покупную выпечку, продукты, при выращивании которых использовали гормоны роста и антибиотики, частые перекусы, а также минимизировать уровень стресса и подключить физическую активность в ежедневную рутину.