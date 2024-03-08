Не худеется: эндокринолог рассказал, какие анализы надо сдать, если вес встал

Порой кажется, что человек предпринимает все и даже немного больше, чтобы избавиться от надоевших килограммов, однако вес стоит и не желает уменьшаться. Эндокринолог Роман Терушкин рассказал «Вечерней Москве» о причинах, мешающих похудению, и объяснил, какие проверки стоит пройти в таком случае.

Почему вес встал

Мнение, что для похудения достаточно есть меньше, а двигаться больше, не совсем верное. Эта схема работает не всегда, потому что наш организм — довольно сложная система. Иногда человеку кажется, что он прилагает неимоверные усилия, но вес просто не двигается с мертвой точки.

На скорость похудения влияет несколько факторов. Например, то, как долго человек «наращивал» массу — избавляться от килограммов, которые накапливались годами, сложнее, чем от веса, набранного в течение отпуска. Имеет значение и возраст — похудеть после 40 труднее, чем до достижения этого возраста.

Что делать

Парадоксально, но жесткая диета далеко не всегда дает желаемые результаты. Скорее, наоборот, резкие ограничения приведут к тому, что организм начнет «цепляться» за каждый грамм, а потому похудение затормозится. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным: в рационе должно быть много белка (1,5 г на 1 кг веса), жиры и углеводы, преимущественно медленные, например, цельные злаки.

Сон тоже имеет значение: в случае если человек спит плохо и хронически не высыпается, синтез гормона роста, важного для похудения, снижается, а выработка гормона стресса, наоборот, усиливается. Все вместе это приводит к чрезмерному аппетиту и перееданию.

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Однако, если вам кажется, что и со сном, и с режимом дня, и с питанием все в порядке, а вес не снижается совсем или же уменьшается слишком медленно, имеет смысл сдать ряд лабораторных исследований для оценки состояния здоровья — они помогут обнаружить нарушения, о которых человек не всегда знает.

Какие анализы нужно сдать

Общий и биохимический анализы крови;основные биохимические показатели — ферритин и трансферрин;анализы для оценки липидного профиля;печеночные пробы;анализы на содержание в крови мочевины и мочевой кислоты.

Еще одно важное исследование — анализ на гликированный гемоглобин, отражающий состояние углеводного обмена. Целесообразно также проверить уровень гормонов щитовидной железы и половых гормонов.

Такой чек-ап, который также может быть дополнен ультразвуковыми исследованиями, имеет смысл проходить ежегодно даже в том случае, если никаких проблем с весом или других поводов для беспокойства нет.