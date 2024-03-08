Как гормоны влияют на здоровье женщины

Акушер-гинеколог, эндокринолог, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Екатерина Шереметьева ответила на самые популярные вопросы, касающиеся гормонального фона. Интервью опубликовал портал здоровое-питание.рф.

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Екатерина Шереметьева посоветовала перед посещением эндокринолога сначала пойти на прием к гинекологу. Впрочем, осмотр у этого специалиста и так должен быть ежегодным. Врач при проведении исследований учтет нарушения менструального цикла или его болезненность, отечность или увеличение массы тела. И в случае необходимости даст направление к эндокринологу.

По словам эксперта, для молодой женщины одним из признаков гормонального сбоя является нарушение менструального цикла. Но нужно помнить, что сбой может быть следствием переезда в местность с более жарким климатом, стресса из-за экзаменов или работы, прибавления массы тела. А вот если проблема сохраняется 3-4 месяца, то следует обратиться к врачу.

Екатерина Шереметьева подчеркнула, что продолжительность менструального цикла может быть разной - от 24 до 38 дней. Но важно следить за его регулярностью.

Стабильный менструальный цикл - залог хорошей, правильной и безопасной беременности в будущем. Кроме того, это еще и основа психологического здоровья, так как гормональные перепады влияют на психику, - отмечает эксперт Минздрава.

Также она предостерегла от бездумной сдачи анализов на гормоны. Их должен назначать врач, ориентируясь на проблему. Причем при проведении исследований нужно учитывать менструальную фазу и время суток. Без инструкций специалиста это может оказаться напрасной тратой времени и денег.

Для стабильного гормонального фона Екатерина Шереметьева посоветовала придерживаться полноценного рациона, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.

Если женщина минимизирует один из этих компонентов, появляется риск нарушения менструального цикла и развития различных заболеваний. Среди особенно важных элементов, которые необходимо получать женскому организму, хочу отметить железо, витамин Д, фолиевую кислоту, - заявила эндокринолог.

Правильное питание поможет также поддерживать в норме массу тела. Лишние килограммы ведут к нарушению менструального цикла и уменьшают шансы на зачатие.

Екатерина Шереметьева дала рекомендации и тем, кто входит в период менопаузы. Это время гормональной перестройки.

Врач-гинеколог, проведя осмотр, биохимический анализ крови, а также ультразвук малого таза, маммографию, цитологический скрининг, вместе с вами определит, какой препарат может помочь. Также мы обсуждаем назначение менопаузальной гормональной терапии. И если она правильно подобрана, то скорректирует все проблемы этого периода, снизит риск развития возрастных заболеваний и поможет сохранить полноценную комфортную жизнь, - сообщает эксперт.

А в Роспотребнадзоре рассказали, какое питание необходимо женщинам для поддержания здоровья.