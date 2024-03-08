Доктор медицинских наук, гастроэнтеролог, автор бестселлера о здоровом питании Уилл Бульсевич рассказал о пользе яблок в своем личном блоге в Инстаграм (запрещен в РФ).

По словам эксперта, этот фрукт обладает множеством преимуществ для здоровья. В яблоках много клетчатки и «безумное» количество фитонутриентов.

«Для всех поклонников кверцетин-3-глюкозида — да, вы найдете его в своем яблоке! Фитохимические вещества обладают целебными свойствами, которые помогают защитить вас от онкологии и некоторых других заболеваний», — объяснил врач.

При этом эксперты отмечают, что яблоки нельзя считать панацеей от всех болезней. Важные компоненты для поддержания здоровья — это сбалансированное питание и здоровый образ жизни, рассказала изданию Well+Good диетолог Лорен Манакер. Яблоки также являются хорошим источником пробиотиков.

«Если вы регулярно будете выбирать яблоки вместо менее питательных закусок, вы, безусловно, внесете свой вклад в более здоровое питание», — отмечает диетолог Мелани Мерфи.

И все же нужно отдавать себе отчет в том, что яблоки в рационе не делают его по умолчанию здоровым, если вы не соблюдаете принципов сбалансированного питания.