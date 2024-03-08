«Способствует уменьшению жира на животе». Идеальное время для завтрака и ужина

Хорошие новости для худеющих: сжечь больше жира на животе можно не отказываясь от еды — достаточно лишь правильно подобрать время для приема пищи. Доказано, что ограничение приема пищи в определенное время уменьшает количество висцерального жира.

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«В идеале завтрак следует употреблять в течение часа после пробуждения, около 7 часов утра, чтобы ускорить обмен веществ», — объяснил доктор Нахид Али в разговоре с изданием GB News.

Эксперт напомнил, что рекомендация основана на циркадных ритмах. По возможности бодрствовать нужно с 6 утра до 22 вечера.

Ужин, по словам врача, следует употреблять как минимум за два-три часа до сна, около 7 часов вечера. Дело в том, что метаболизм во время сна неминуемо замедляется, поэтому должно быть достаточно времени для переваривания пищи.