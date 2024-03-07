Стал известен самый полезный овощ, который обязан быть в вашем рационе

Этот листовой овощ не слишком популярен, тем не менее является абсолютным рекордсменом среди овощей благодаря широкому спектру питательных веществ. Если вы искали, чем бы разнообразить ваш рацион — присмотритесь к шпинату.

© Super.ru

«Шпинат содержит несколько видов антиоксидантов, которые защищают от рака, сердечных заболеваний и диабета второго типа, а также поддерживает здоровье глаз и может защитить от возрастной потери зрения», — объясняет диетолог Саманта Кассетти в авторской колонке на портале Today.

Шпинат также богат другими важными витаминами и минералами, включая фолиевую кислоту, витамины А, К и С. Впрочем, за неимением шпината попробуйте заменить его листовой зеленью — одно из исследований показало: те, кто ежедневно употреблял шпинат и аналогичные культуры, обладали когнитивными способностями, эквивалентными людям на 11 лет моложе.