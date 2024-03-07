Правда ли, что спать голым полезно для здоровья

Далеко не все комфортно себя чувствуют без одежды во время ночного отдыха: кому-то мешает отсутствие привычки, другому — стеснение. Возможно, себя стоит перебороть — у сна голышом есть доказанные преимущества. Врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa Надежда Крикота назвала «Секрету» пять таких плюсов.

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Правда ли, что спать голышом полезно для здоровья? Да.

Почему стоит спать без одежды

Если коротко, сон голышом полезен по двум основным причинам — так человек лучше охлаждается и глубже спит. А уже из этого вытекают многочисленные преимущества такого вида сна, связанные между собой. Вот почему всё же рекомендуется спать без одежды (или с минимальным её количеством).

Налаживается сон

Во время сна голышом кожа больше соприкасается с постельным бельём, что даёт ощущение прохлады. А это именно то, что нужно организму.

Таким образом, температура тела постепенно снижается — это действует как биологический сигнал для вашего тела, чтобы заснуть, и тем самым ускоряет процессы погружения в фазу глубокого сна. В это время вырабатываются мелатонин и гормон роста, а они, в свою очередь, улучшают качество сна, снижают уровень стресса в организме, положительно влияют на общее состояние здоровья.

А вот в одежде, особенно если её много, тело нагревается, а работа гормонов становится менее интенсивной. Это может привести к нарушению естественного цикла фаз сна и помешать восстановлению организма.

«Нарушение естественного снижения температуры тела ночью напрямую связано с бессонницей. Так что, если испытываете проблемы со сном, попробуйте сон голышом», — добавила эксперт.

Регенерируются клетки

Это связано непосредственно с циркуляцией крови по телу.

Другой немаловажный факт — циркуляция крови в нашем организме во время сна. Если будет неправильно подобрана пижама или комплект нижнего белья, это может способствовать сдавлению, вследствие чего организм будет получать меньшее количество кислорода. Когда во время ночного сна кровь свободно и беспрепятственно поступает ко всем органам, организм получает достаточное количество кислорода, что способствует быстрой регенерации клеток.

Глубокий сон способствует в том числе более быстрому заживлению и восстановлению кожи. Это происходит уже благодаря гормону мелатонину, который вырабатывается именно в эту фазу сна. Позитивно он сказывается и на состоянии костей с мышцами, и на работе иммунной системы.

Снижается уровень стресса

Это происходит в том числе благодаря активному производству окситоцина — так называемого гормона счастья — во время фазы глубокого сна.

Благодаря окситоцину человек становится спокойнее, есть также доказательства того, что лечение бессонницы оказывает положительное влияние на общее настроение. Если ваш сон глубже, то уровень стресса меньше, а настроение позитивное. Также гормон окситоцин предотвращает возникновение рака, замедляет воспалительные процессы в организме.

Поддерживается вес и уровень инсулина

Позитивно сказывается сон голышом и на работе эндокринной системы. В частности, уже доказана взаимосвязь между сокращением сна и увеличением веса. Также раздевание на ночь может потенциально снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Многочисленные исследования показали, что сон без пижамы полезен для поддержания уровня инсулина. Холодные температуры влияют на два гормона, которые помогают сбалансировать инсулин, — лептин и адипонектин, а значит, улучшится общее состояние вашего здоровья.

Улучшается мужское и женское здоровье

Это связано с тем, что тесное нижнее бельё может увеличить риск развития вагинальных дрожжевых инфекций у женщин и негативно сказаться на качестве спермы у мужчин (из-за такого белья повышается температура тела). Если спать голым совсем не хочется, врачи рекомендуют хотя бы отдавать предпочтение свободному белью из натурального хлопка.

А ещё сон голышом помогает «разбудить» либидо и способствует доверию и близости в паре. Это связано с высвобождением окситоцина во время прямого телесного контакта.

Решит ли сон голышом все проблемы

Скорее всего, нет. Важно задуматься и о других условиях ночного отдыха: отсутствии света, комфортной температуре воздуха, уровне влажности и шума. Экспериментировать с оголённостью во время сна лучше, когда с остальным вы уже разобрались.