Врач развеял мифы о влиянии алкоголя на секс

Причём последнее касается, как мужчин, так и женщин. Так что считать спиртное помощником в любовных делах довольно наивно. Вообще влияние алкоголя на интимную жизнь несколько преувеличенно, считает врач — психиатр-нарколог, руководитель восстановительного центра «Нахабино» Сергей Пшембаев. В разговоре с «Секретом» он рассказал о распространённых мифах в этой области.

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Миф 1. Красота девушки измеряется порциями алкоголя

Существуют исследования того, как алкоголь влияет на восприятие противоположного пола. Участники испытаний действительно оценивали фотографии случайных людей выше, если находились под воздействием алкоголя.

«Одно британское исследование показало, что мужчины и женщины, употреблявшие умеренное количество алкоголя, находили лица представителей противоположного пола на 25% более привлекательными, чем их трезвые сверстники»

К слову, в Англии женскую красоту измеряют не водкой, а пивом. И называют этот эффект «пивными очками».

«Согласно другому исследованию, алкоголь не меняет того, как мы воспринимаем чью-то физическую привлекательность. Пьяные или трезвые, мы воспринимаем привлекательность одинаково»

Однако интоксикация снижает сдержанность, повышая вероятность того, что человек обратится к тому, кого он уже находит привлекательным.

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Эти результаты показывают, что алкоголь не вызывает «пивных очков», а способствует «жидкой смелости» или усиливает существующее влечение, а не создаёт новое.

Миф 2: Алкоголь делает девушек развратными

Это зависит от культурного кода девушки и её симпатий. Есть те, кто может танцевать на столе, а кто-то, наоборот, загрустит или заснёт.

Однако научные исследования подтвердили, что и трезвые и опьяневшие женщины осознают опасность или опрометчивость своих поступков.

Но только трезвые способны принимать верные решения и контролировать своё поведение.

«Сексуальное поведение по инициативе женщин отрицательно связано с употреблением алкоголя. Женщины инициировали значительно больше сексуальных контактов после отказа от алкоголя, чем при умеренном или тяжёлом употреблении алкоголя. Результаты не показали какого-либо существенного влияния алкоголя на сексуальное возбуждение, сексуальное удовольствие или женский оргазм»

Миф 3: Алкоголь — это афродизиак

На самом деле всё наоборот. Алкоголь — депрессант, подавляющий физиологическую активность мозговых центров отвечающих за регуляцию половых функций.

Алкоголь в малых дозах может провоцировать либидо, однако эректильную функцию он подавляет с каждой дозой спиртного сильнее.

У лиц, страдающих алкоголизмом, распространены как эректильная дисфункция, так и импотенция.

Причём нарушения половой функции касаются не только мужчин, но и женщин. Разовый перебор с алкоголем вызывает трудности с достижением оргазма у обоих партнёров.