Названы три доступных варианта завтрака для профилактики рака кишечника

Врач-диетолог, специализирующаяся на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, Мереди Берди назвала три доступных варианта завтрака для профилактики развития рака кишечника. Ее советы приводит издание Business Insider.

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По словам Берди, предотвратить рак кишечника можно, если регулярно употреблять на завтрак овсяную кашу на молоке с добавлением фруктов. Она объяснила, что овсянка обеспечивает положительный эффект благодаря большому количеству клетчатки в составе, которой питаются «хорошие» бактерии в кишечнике. Также эта каша защищает слизистые оболочки толстой кишки.

Вторым вариантом полезного для кишечника завтрака она назвала смесь несладкого йогурта с ягодами, орехами и семенами. По словам Берди, это простое блюдо богато кальцием, белками и пробиотиками, помогающими поддерживать нормальное пищеварение.

Наконец, диетолог посоветовала есть на завтрак яичницу с овощами и сыром халлуми. Для этого блюда, по ее словам, надо обжарить помидоры, грибы и шпинат, а на другой сковороде — сыр. Далее необходимо смешать ингредиенты, разбить в получившуюся смесь яйца и продолжать обжаривать, пока белки не загустеют, объяснила врач. Она отметила, что подавать готовое блюдо лучше всего с ломтиком авокадо.