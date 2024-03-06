Врачи назвали плюсы и минусы ходьбы босиком

О пользе ходьбы босиком говорили всегда. Однако, с этой темой связаны и некоторые ложные убеждения. В преддверии тёплого сезона врачи напомнили о полезных эффектах ходьбы без обуви и порекомендовали соблюдать правила безопасности.

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Биндия Ганди, д.м.н., семейный врач, и Мигель Кунья, д. м. н., ортопед, раскрыли эту тему в публикации на well+good.

К плюсам ходьбы босиком относится улучшение осанки и баланса. Ходьба босиком укрепляет мышцы стопы, а более сильные мышцы способствуют укреплению осанки и баланса всего тела. Баланс также улучшается благодаря проприоцепции (способности ощущать, где находится тело в пространстве). Ходьба босиком стимулирует рецепторы на подошвах стоп, что влияет на проприоцепцию.

Укрепление мышц стоп – второй плюс. В каждой стопе находится много мышц, тренировка которых важна для поддержания здоровья всего опорно-двигательного аппарата. Научно доказано, что с возрастом происходит снижение мышечной силы, что приводит к рискам падений. При ходьбе босиком укрепляется сила ног, что помогает избежать таких опасных ситуаций.

Ещё один плюс – это ощущение «заземления». Так называют «эффект» от соприкосновения тела с землей, который положительно влияет на состояние человека. В 2015 году было проведено исследование, в котором говорилось о том, что «заземление» может улучшить сон, контролировать уровень кортизола, уменьшать боль и стресс.

Однако, по словам врачей, принципы «заземления» на природе нельзя применять в общественных местах. Ходьба босиком в городе может привести к инфекциям, травмам, таким опасным заболеваниям как столбняк.

Также следует помнить, что не все поверхности подойдут для ходьбы босиком. Более мягкие поверхности, такие как трава или песок, могут принести пользу босым ногам, однако твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или твердый пол дома, могут принести им больше вреда, чем пользы. Длительная ходьба босиком по твёрдым поверхностям может привести к боли, дискомфорту и стать причиной развития заболеваний.

Врачи дали и такой совет: начинать практиковать ходьбу босиком нужно постепенно, начиная с коротких сеансов ходьбы по мягким поверхностям. Мышцы и структуры стопы должны адаптироваться – это предотвратит напряжение и травмы.