3-5 часов сна в сутки способствуют развитию диабета 2 типа

Шведские ученые из Университета Уппсалы выяснили, что серьезный недостаток сна для взрослых повышает риск возникновения диабета 2 типа. Этот эффект оказалось нельзя компенсировать только здоровым питанием. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

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"Предыдущие исследования показали, что хронический недосып увеличивает риск развития диабета 2 типа, в то время как здоровые диетические привычки, такие как регулярное употребление фруктов и овощей, могут снизить опасность. Мы решили выяснить, возможно ли снизить шансы появления диабета 2 типа при нехватке сна только за счет хорошего питания", — отметила соавтор работы, сомнолог Диана Нога.

Ученые проанализировали данные из Британского биобанка, где собрано около полумиллиона записей о генетическом состоянии жителей Соединенного Королевства. Изучение записей и результатов опросов о здоровье и образе жизни показало, что продолжительность сна от трех до пяти часов в сутки значительно повышает риск заболевания диабетом 2 типа.

Правильное питание может несколько снизить угрозу, однако не устраняет ее полностью. Чтобы минимизировать шансы развития диабета 2 типа, нужно не только поддерживать здоровую диету, но и спать не менее шести часов в день, подчеркнули специалисты.