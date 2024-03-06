Какие напитки могут нанести вред здоровью почек

Хроническое заболевание почек становится все более распространенной патологией. Их здоровью нужно уделять особое внимание, чтобы предотвратить серьезные грядущие проблемы или уменьшить осложнения после подтверждения диагноза. Адекватное потребление воды, несоленая диета - основа поддержания работоспособности и здоровья почек, а также отказ от злоупотребления белком. Что же нужно пить, чтобы не навредить себе? Расскажем.

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Напитки, которые плохо влияют на почки

В рамках диеты мы также должны соблюдать осторожность при употреблении определенных напитков. Какие они?

1. Газированные и энергетические напитки.

Количество сахара, красителей и газов делает их главными врагами наших почек. Газированные и энергетические напитки напрямую влияют на почки, вызывают камни и почечную недостаточность постепенно и незаметно.

2. Алкогольные напитки*.

Когда мы употребляем алкоголь*, особенно в избытке, почки начинают по другому перерабатывать жидкости, необходимые для увлажнения организма, фильтруя большую их часть в мочевой пузырь. Чтобы не перегружать организм их потребление нужно умерить.

3. Напитки с кофеином.

Кофеин, содержащийся в таких напитках, как кофе, некоторые газированные напитки или энергетические напитки, также влияет на почки. И, кроме того, они связаны с камнями в почках и могут оказывать давление на почки.

4. Протеиновые коктейли.

Вредят и протеиновые коктейли, которые с каждым днем становятся всё более модными, поскольку перегружают наши почки белком. Лучший и самый полезный напиток - это водаЛучшим вариантом является вода. Однако нужно учитывать каждый отдельный случай, чтобы персонализировать потребность в воде в зависимости от наличия проблемы с почками. В целом рекомендуется употреблять около 1,5 литров воды в день.

Почему почки важны?

Почки отвечают за:

Вывод шлаков из крови;

Вывод из организма лишнее воды в виде мочи;

Поддержание баланса химических веществ (таких как натрий, калий и кальций) в организме;

Выработку гормонов для контроля артериального давления;

Стимулирование выработки эритроцитов в костном мозге.

Важно помнить, что во всем нужна мера. Вредит здоровью лишь чрезмерное употребление вышеперечисленных напитков.

*Употребление алкоголя вредит Вашему здоровью.