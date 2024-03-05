Правило «20–20–20» защитит зрение от вредного воздействия экранов

Зуд, ощущение сухости или песка на поверхности глаз могут быть признаками «синдрома сухого глаза», то есть недостаточного увлажнения слизистой оболочки и роговицы. О том, как справиться с распространенной проблемой, рассказал изданию The Conversation Якобо Гарсия Кейруга, профессор оптометрии.

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Несколько хитростей помогут значительно уменьшить вред от долгого нахождения у экрана. Во-первых, убедитесь, что экран находится ниже уровня глаз. Тогда оставаться открытой на протяжении длительного времени будет меньшая часть глазного яблока. Во-вторых, не забывайте: низкая влажность, высокие температуры, потоки воздуха из открытых окон или кондиционеров, табачный дым и чрезмерное количество освежителей воздуха также могут негативно сказаться на здоровье глаз.

«Отдых — лучший друг ваших глаз. Есть правило 20–20–20. Каждые 20 минут работы смотрите на что-либо на расстоянии 20 футов (это около 6 метров) в течение 20 секунд. Доказано, что это уменьшает симптомы сухости глаз, поскольку при отводе взгляда от экрана восстанавливается нормальная частота моргания», — объяснил эксперт.

Кроме того, могут помочь специальные капли для глаз — проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.