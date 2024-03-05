Эндокринолог рассказала о неожиданной пользе жира для здоровья и красоты

Вопрос о роли жира в нашем организме вызывает множество споров и дискуссий. Многие ассоциируют его исключительно с проблемами веса и здоровья, однако он играет ключевую роль в поддержании жизнедеятельности нашего организма. Подробнее о важности жира для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, эндокринолога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Анастасии Квасовой.

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Чем жир полезен для организма

По ее словам, жир является основным источником энергии, причем его энергетическая ценность в 2,5 раза выше по сравнению с белками и углеводами.

— Это делает жир неоценимым источником топлива для нашего тела, особенно в условиях дефицита пищи, — отметила Квасова.

Кроме того, жировые клетки выполняют структурную функцию, входя в состав мембран большинства клеток организма и их органелл. Это обеспечивает целостность и правильное функционирование клеточных структур, продолжила специалист.

Терморегуляция — еще одна важная функция жировой ткани, сообщила терапевт:

— Благодаря прослойке жира наше тело способно поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что крайне важно для выживания в различных климатических условиях.

Не менее важна и роль жира в механической защите внутренних органов, подчеркнула врач:

— Жировая ткань окружает и защищает такие жизненно важные органы, как сердце, почки и желудочно-кишечный тракт, смягчая воздействие внешних ударов и повреждений.

Кроме того, жиры непосредственно влияют на состояние кожи и волос, заметила Квасова. Недостаток полиненасыщенных жиров в рационе может привести к ухудшению их внешнего вида, потере эластичности кожи и блеска волос.

— Жир также играет ключевую роль в метаболизме витаминов, растворимых в жирах, таких как A, E, K, и D, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зрения, крови и иммунной системы. Помимо этого, жировые клетки участвуют в синтезе половых гормонов, что имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме, — пояснила эндокринолог.

Также жир необходим для поддержания работы иммунной системы, защищая организм от инфекций и болезней, добавила врач.

Таким образом, несмотря на распространенные стереотипы, жир выполняет ряд жизненно важных функций и является неотъемлемой частью здорового питания и образа жизни.

Какой процент жира считается нормой

Существуют общепринятые рекомендации по нормальному процентному содержанию жира в теле, которые могут служить ориентиром для оценки состояния здоровья и физической формы, рассказала терапевт:

Для взрослых женщин нормальным считается процент жира в диапазоне от 21 до 35 процентов, в зависимости от возраста. Женщины, естественно, имеют больший процент жировой ткани по сравнению с мужчинами из-за физиологических нужд, включая репродуктивные функции.Для взрослых мужчин нормальный процент жира находится в пределах от 14 до 24 процентов, также в зависимости от возраста. Мужчины, как правило, имеют больший процент мышечной массы и меньший процент жировой ткани.