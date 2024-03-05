Эндокринолог рассказала о неожиданной пользе жира для здоровья и красоты

Эндокринолог Квасова рассказала о неожиданной пользе жира для здоровья и красоты
Вопрос о роли жира в нашем организме вызывает множество споров и дискуссий. Многие ассоциируют его исключительно с проблемами веса и здоровья, однако он играет ключевую роль в поддержании жизнедеятельности нашего организма. Подробнее о важности жира для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, эндокринолога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Анастасии Квасовой.
Чем жир полезен для организма
По ее словам, жир является основным источником энергии, причем его энергетическая ценность в 2,5 раза выше по сравнению с белками и углеводами.
— Это делает жир неоценимым источником топлива для нашего тела, особенно в условиях дефицита пищи, — отметила Квасова.
Кроме того, жировые клетки выполняют структурную функцию, входя в состав мембран большинства клеток организма и их органелл. Это обеспечивает целостность и правильное функционирование клеточных структур, продолжила специалист.
Терморегуляция — еще одна важная функция жировой ткани, сообщила терапевт:
— Благодаря прослойке жира наше тело способно поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что крайне важно для выживания в различных климатических условиях.
Не менее важна и роль жира в механической защите внутренних органов, подчеркнула врач:
— Жировая ткань окружает и защищает такие жизненно важные органы, как сердце, почки и желудочно-кишечный тракт, смягчая воздействие внешних ударов и повреждений.
Кроме того, жиры непосредственно влияют на состояние кожи и волос, заметила Квасова. Недостаток полиненасыщенных жиров в рационе может привести к ухудшению их внешнего вида, потере эластичности кожи и блеска волос.
— Жир также играет ключевую роль в метаболизме витаминов, растворимых в жирах, таких как A, E, K, и D, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зрения, крови и иммунной системы. Помимо этого, жировые клетки участвуют в синтезе половых гормонов, что имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме, — пояснила эндокринолог.
Также жир необходим для поддержания работы иммунной системы, защищая организм от инфекций и болезней, добавила врач.
Таким образом, несмотря на распространенные стереотипы, жир выполняет ряд жизненно важных функций и является неотъемлемой частью здорового питания и образа жизни.
Какой процент жира считается нормой
Существуют общепринятые рекомендации по нормальному процентному содержанию жира в теле, которые могут служить ориентиром для оценки состояния здоровья и физической формы, рассказала терапевт:
Для взрослых женщин нормальным считается процент жира в диапазоне от 21 до 35 процентов, в зависимости от возраста. Женщины, естественно, имеют больший процент жировой ткани по сравнению с мужчинами из-за физиологических нужд, включая репродуктивные функции.Для взрослых мужчин нормальный процент жира находится в пределах от 14 до 24 процентов, также в зависимости от возраста. Мужчины, как правило, имеют больший процент мышечной массы и меньший процент жировой ткани.
— Важно отметить, что эти цифры могут варьироваться в зависимости от источника и методов измерения. Также следует учитывать, что существуют так называемые «атлетические» нормы, которые ниже указанных диапазонов и могут быть характерны для спортсменов и физически активных людей. Для мужчин атлетический процент жира может находиться в диапазоне от 6 до 13 процентов, а для женщин — от 14 до 20 процентов, — уточнила Квасова.