Доктор Мясников развеял миф о яблоках и гречке для восполнения железа

В эфире программы «О самом главном» Мясников отметил, что анемия диагностируется при сдаче анализа крови на гемоглобин. Кроме этого о нехватке железа в организме говорят сонливость, утомляемость, слабость. Эксперт отметил, что при таких симптомах мужчине необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку это может означать, что он теряет кровь из-за раковой опухоли, полипа, язвы желудка или кишечника. Женщинам также нужно внимательно следить за уровнем железа. Но у них анемия может быть вызвана потерей менструальной крови.

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Мясников отметил, что некоторые пытаются восполнить баланс, потребляя продукты богатые железом. Кто-то идет к врачу и начинает принимать БАДы.

Эксперт подчеркнул, что только железо из животной пищи – рыбы и мяса может усваиваться организмом. Из яблок или гречки – не усваивается.