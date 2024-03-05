Названы смертельно опасные последствия злоупотребления сливочным маслом

«Несмотря на вкусовые качества и натуральность, сливочное масло нужно очень сильно ограничивать в употреблении, до 5–10 граммов в день, т. к. злоупотребление им может привести к смертельно опасным последствиям, таким как инсульт, инфаркт, ТЭЛА, атеросклероз и ожирение», — добавила Заплавнова.