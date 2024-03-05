Терапевт рассказала, как не набрать лишние килограммы

Для того, чтобы стабильно сбрасывать лишний вес, сумма калорий употребляемой за день пищи должна быть на 1000 ккал меньше, чем суточные затраты организма. Об этом в разговоре с «АиФ» рассказала главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

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При этом она отметила, что для нормального функционирования организма женщине необходимо потреблять в сутки не менее 1200 ккал, а мужчине - 1500 ккал.

Также Драпкина сообщила, что для похудения не обязательно считать калории. По ее словам, можно придерживаться определенного образа жизни, например, употреблять меньше продуктов с быстрыми углеводами и животными жирами. При этом количество употребляемых фруктов и овощей необходимо увеличить.

В частности, в норме человек должен употреблять ежедневно 0,75 граммов белка на 1 килограмм веса в сутки. При этом питание должно быть дробным по 5-6 раз в день.

Стоит следить за количеством потребляемой соли, поскольку нормой считается не более 5 гр соли в сутки. В то же время нужно пить примерно 1,5-2 литра воды в день.