Использование телефона перед сном может быть опасным для здоровья

Если перед сном долго смотреть в телефон, то возникнут проблемы не только со зрением, но и со здоровьем. Подробнее к чему это может привести рассказала главный офтальмолог Минздрава Тульской области Маргарита Лерман.

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«На выработку мелатонина негативным образом влияет синий свет, а это свет от гаджетов, в том числе и смартфонов. Мелатонин вырабатывается только в темноте, поэтому даже снижение яркости дисплея не поможет решить проблему», – отметила врач.

По словам Лерман, если постоянно смотреть в телефон лежа на боку, со временем станет заметна разница в остроте зрения между правым и левым глазом. Медик добавила, что для глаз полезен естественный дневной свет, искусственный – вреден. Поэтому опасно напрягать глаза гаджетами вечером и рано утром.

Перерывы в работе с компьютером рекомендуется делать на 15 минут на каждый час работы. Лучше всего делать гимнастику для глаз.