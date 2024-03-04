Гастроэнтеролог назвал губительные для поджелудочной продукты

Гастроэнтеролог Вялов назвал губительные для поджелудочной продукты
По словам гастроэнтеролога Сергея Вялова, бутерброды с колбасой, сыром и майонезом – одно из самых губительных для поджелудочной железы блюд. Врач напомнил, что в колбасе и сыре много жира, а в майонезе – сахара.
При регулярном употреблении таких бутербродов увеличивается воспалительный процесс в поджелудочной, а также развивается атеросклероз кровеносных сосудов.
«И, если вы питаетесь так постоянно, то это в результате приведет к поражению клеток и панкреатиту», - предостерег врач.