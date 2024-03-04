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Гастроэнтеролог Вялов назвал губительные для поджелудочной продукты

По словам гастроэнтеролога Сергея Вялова, бутерброды с колбасой, сыром и майонезом – одно из самых губительных для поджелудочной железы блюд. Врач напомнил, что в колбасе и сыре много жира, а в майонезе – сахара.

Гастроэнтеролог назвал губительные для поджелудочной продукты
© runews24.ru

При регулярном употреблении таких бутербродов увеличивается воспалительный процесс в поджелудочной, а также развивается атеросклероз кровеносных сосудов.

«И, если вы питаетесь так постоянно, то это в результате приведет к поражению клеток и панкреатиту», - предостерег врач.

ЗОЖ
Сергей Вялов